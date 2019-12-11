Elazığ'da jandarma ekipleri binden fazla uyarıcı hap ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da jandarma ekipleri binden fazla uyarıcı hap ele geçirdi - Son Dakika

Elazığ'da jandarma ekipleri binden fazla uyarıcı hap ele geçirdi

6 saat önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bin 84 adet uyarıcı hap ele geçirildi,1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekipleri binden fazla uyarıcı hap ele geçirdi, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bin 84 adet uyarıcı hap ele geçirildi,1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbarat çalışmasında şüpheli Ş.Y. belirlenerek takibe alındı. Takip sonrası yapılan operasyonda şüpheli yakalanırken, aracında yapılan aramada bin 84 adet uyarıcı hap ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı
5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı İkiye ayrılan otomobilden sağ çıkan sürücü konuştu: Yanıma gelenlere arabanın arkası nerede diye sordum

Son Dakika Haberleri
19:01 'Dev siber saldırıya hedef olan' İran'da 15 milyon kişinin banka bilgileri çalındı iddiası - Son Dakika
19:01 Paris'te maç öncesi Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede - Son Dakika
18:57 Afyonkarahisar'da otomobil yangını - Son Dakika
18:54 2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
18:46 Hindistan'da çiftçiler iki başlı kobra buldu - Son Dakika
18:13 ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü - Son Dakika
18:00 Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçülere kontak kapattı - Son Dakika
17:59 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı - Son Dakika
17:40 Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı - Son Dakika
17:08 Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:03:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da jandarma ekipleri binden fazla uyarıcı hap ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]