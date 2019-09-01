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Elazığ'da jandarma ekipleri hırsızları suç üstü yakaladı

2 saat önce

Elazığ'da jandarma ekipleri hırsızlık için bir fabrikaya giren şüphelileri suç üstü bastı.

Elazığ'da jandarma ekipleri hırsızları suç üstü yakaladı, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekipleri hırsızlık için bir fabrikaya giren şüphelileri suç üstü bastı.Ekipler, 1'i olay yerinde, 3 şüpheliyi yakaladı.


Olay, Organize Sanayi Bölgesi'de 10'uncu yoldaki kapalı bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli şahıs ihbarının değerlendirip fabrikaya baskın yaptı.Şüpheli şahısların bakır kabloları kestiklerini gören ekipler teslim ol çağrısı yaptı. Suçüstü yapılan şüphelilerden biri kaçarken diğeri fabrika içerisinde yakalandı. Çalışmasını sürdüren jandarma ekipleri kaçan ve onlarla bağlantılı 2 şüpheliyi de tespit edip gözaltına altına aldı. Gözaltına alınan O.Y., F.Ç. ve H.Ş.Ö, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerin kullandığı araç içerisinde ise ruhsatsız pompalı av tüfeği, hırsızlık için kullanılan çeşitli malzemeler ve çalıntı kablolar ele geçirildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:03 Kaynak: İHA
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