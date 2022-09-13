Elazığ'da jandarma okul servislerini denetledi

Elazığ'da jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ?çocukların ulaşımının güvenli bir şekilde yapılması için okul servis araçlarını denetledi.
Servis araçlarının yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunu denetleyen ekipler, araçlarda bulunması gereken hususların kontrolünü yaptı.
Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız süreceği belirtildi.
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