Elazığ'da jandarma okul servislerini denetledi - Son Dakika
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Elazığ'da jandarma okul servislerini denetledi

13.09.2022 12:28
Elazığ'da jandarma okul servislerini denetledi

Elazığ'da jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Elazığ'da jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ?çocukların ulaşımının güvenli bir şekilde yapılması için okul servis araçlarını denetledi.

Servis araçlarının yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunu denetleyen ekipler, araçlarda bulunması gereken hususların kontrolünü yaptı.

Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız süreceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da jandarma okul servislerini denetledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da jandarma okul servislerini denetledi - Son Dakika
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