İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ?çocukların ulaşımının güvenli bir şekilde yapılması için okul servis araçlarını denetledi.

Kaynak: AA

Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da jandarma okul servislerini denetledi - Son Dakika

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