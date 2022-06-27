Elazığ'da jandarma ekipleri vatandaşları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi - Son Dakika
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Elazığ'da jandarma ekipleri vatandaşları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi

27.06.2022 15:11
Elazığ'da jandarma ekipleri vatandaşları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi

Elazığ jandarma ekipleri, 'Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele' günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendirdi.

Elazığ jandarma ekipleri, 'Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele' günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendirdi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 'Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele' günü dolayısıyla farkındalık oluşturarak etkinlik gerçekleştirdi. Ekipler, Harput, Hankendi, Keban, Baskil, Şefkat tren istasyonunda icra edilen arama faaliyetleri esnasında vatandaşlara bir araya gelerek uyuşturucu ile mücadele konusunda broşür dağıttı.

Ekiplerin uyuşturucu ile mücadele çalışmasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. - ELAZIĞ

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Son dakika haberi... Elazığ'da jandarma uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekti Son dakika haberi... Elazığ'da jandarma uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekti
Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da jandarma ekipleri vatandaşları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da jandarma ekipleri vatandaşları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi - Son Dakika
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