Ormanda Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı - Son Dakika
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Ormanda Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı

06.09.2022 14:08
Ormanda Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında, ormanda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında, ormanda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Maden ilçesindeki şüphelinin, evinin yakınındaki ormanda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, ormanda ve evde yapılan aramada 20 kilo 200 gram kubar esrar, 151 gram toz esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormanda Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormanda Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı - Son Dakika
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