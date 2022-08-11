Elazığ'da 68 kök kenevir ve 25 kilo kubar esrar ele geçirildi

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele operasyonunda, 68 kök kenevir ve 25 kilo kubar esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Baskil ilçesinde, kenevir dikildiği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Jandarma, operasyonda, evin bahçesinde 3 metre boyunda 68 kök kenevir ve 25 kilogram kubar esrar ele geçirdi. 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerin jandarma ekiplerince imha edildiği belirtildi.
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