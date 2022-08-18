İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalar sonucunda Elazığ'a yüklü miktarda kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince şüpheli takibe alındı ve operasyon planlandı. Şüphelinin bulunduğu araç Gölköy mevkiinde durdurularak arama yapıldı. Arama sonucunda araçta 1 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheliye 19 bin 225 TL idari para cezası uygulanarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ 'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 1 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheliye 19 bin 225 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da 1 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.