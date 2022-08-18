Elazığ'da 1 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 1 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi

18.08.2022 11:33
Elazığ'da 1 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 1 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 1 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheliye 19 bin 225 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalar sonucunda Elazığ'a yüklü miktarda kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince şüpheli takibe alındı ve operasyon planlandı. Şüphelinin bulunduğu araç Gölköy mevkiinde durdurularak arama yapıldı. Arama sonucunda araçta 1 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheliye 19 bin 225 TL idari para cezası uygulanarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 1 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 1 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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