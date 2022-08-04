İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Ankara 'ya uyuşturucu kaçıran bir şüpheliyi takibe alındı. Şüphelinin bulunduğu araç jandarma yol kontrol noktasında durduruldu ve narkotik köpek 'Kadeh' tarafından arandı. Yapılan arama sonucunda şampuan kutusuna zulalanmış vaziyette 88 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Narkotik, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şeytanın bile aklına gelmez, şampuan kutusundan esrar çıktı - Son Dakika

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