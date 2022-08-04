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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin çalışması çerçevesinde Ankara 'ya uyuşturucu götüren bir şüpheli takibe alındı. Şüphelinin bulunduğu araç, jandarma yol kontrol noktasında durduruldu ve narkotik köpek 'Kadeh' tarafından arandı. Yapılan arama sonucunda şampuan kutusuna gizlenmiş vaziyette 88 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Narkotik, Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ELAZIĞ'DA ŞAMPUAN KUTUSUNA GİZLENMİŞ 88 GRAM ESRAR YAKALANDI - Son Dakika

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