ELAZIĞ'DA ŞAMPUAN KUTUSUNA GİZLENMİŞ 88 GRAM ESRAR YAKALANDI - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA ŞAMPUAN KUTUSUNA GİZLENMİŞ 88 GRAM ESRAR YAKALANDI

04.08.2022 17:02

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpek 'Kadeh' uyuşturucu tacirine geçit vermedi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpek 'Kadeh' uyuşturucu tacirine geçit vermedi. Şampuan kutusuna zulalanmış vaziyette 88 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin çalışması çerçevesinde Ankara'ya uyuşturucu götüren bir şüpheli takibe alındı. Şüphelinin bulunduğu araç, jandarma yol kontrol noktasında durduruldu ve narkotik köpek 'Kadeh' tarafından arandı. Yapılan arama sonucunda şampuan kutusuna gizlenmiş vaziyette 88 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA ŞAMPUAN KUTUSUNA GİZLENMİŞ 88 GRAM ESRAR YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA ŞAMPUAN KUTUSUNA GİZLENMİŞ 88 GRAM ESRAR YAKALANDI - Son Dakika
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