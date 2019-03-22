Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Jandarma Karakoluna Taciz Ateşi: 1 Asker Yaralı

Elazığ'da Jandarma Karakoluna Taciz Ateşi: 1 Asker Yaralı

1 saat önce

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardi Jandarma Karakol Komutanlığı'na PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu 1 asker yaralandı.

Elazığ'da Jandarma Karakoluna Taciz Ateşi: 1 Asker Yaralı, System.String[]
ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardi Jandarma Karakol Komutanlığı'na PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu 1 asker yaralandı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında güvenlik güçleri terörle mücadele kapsamında operasyon başlattı. Operasyon bölgesinden kaçtıkları belirtilen teröristler, Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardi beldesi Jandarma Karakol Komutanlığı'na taciz ateşinde bulundu. Taciz ateşi sonucu 1 asker yaralandı. Yaralı asker, bölgeden helikopterle alınıp Diyarbakır'a götürülerek tedavi altına alındı. Bölgede operasyonlar devam ediyor. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:48 Kaynak: DHA

Jandarma, Elazığ, Güncel
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