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Elazığ'da jandarma öğrencilere eğitim verdi - Son Dakika

Elazığ'da jandarma öğrencilere eğitim verdi

04.11.2021 12:27
Elazığ'da jandarma öğrencilere eğitim verdi

Elazığ'da jandarma ortaokul öğrencilerine yönelik "Çocukların Suçtan Korunma Yöntemleri" konulu eğitim verdi.

Elazığ'da jandarma ortaokul öğrencilerine yönelik "Çocukların Suçtan Korunma Yöntemleri" konulu eğitim verdi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Altınçevre Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitim programında 83 öğrenciye kadın astsubaylar tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

Eğitim programında ayrıca öğrencilere jandarma yayınlarından ve çeşitli hediyeler verildi.

Eğitimden memnun kalan öğretmenler ve öğrenciler jandarma personeline teşekkür etti.

Jandarmanın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu tür eğitim programlarının devam edeceği belirtildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da jandarma öğrencilere eğitim verdi - Son Dakika


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