Elazığ'da jandarma öğrencilere eğitim verdi - Son Dakika

Jandarmanın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu tür eğitim programlarının devam edeceği belirtildi.

Eğitimden memnun kalan öğretmenler ve öğrenciler jandarma personeline teşekkür etti.

Eğitim programında ayrıca öğrencilere jandarma yayınlarından ve çeşitli hediyeler verildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Altınçevre Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitim programında 83 öğrenciye kadın astsubaylar tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

Nafakaya yazdığı "sadaka" notu sebebiyle mahkeme aynı tutarı bir kez daha ödemesine hükmetti