Elazığ'da jandarma personeli ihtiyaç fazlası çadırları topluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da jandarma personeli ihtiyaç fazlası çadırları topluyor - Son Dakika

Elazığ'da jandarma personeli ihtiyaç fazlası çadırları topluyor

7 saat önce

Elazığ'da depremin ardından jandarma tarafından bölgede kurulan ve artık ihtiyaç duyulmayan çadırlar toplanıyor.

Elazığ'da jandarma personeli ihtiyaç fazlası çadırları topluyor, System.String[]

Elazığ'da depremin ardından jandarma tarafından bölgede kurulan ve artık ihtiyaç duyulmayan çadırlar toplanıyor.

İl Jandarma Komutanlığı merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına desteğini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri Hilal kent ve Ataşehir Mahallesindeki depremzedelerin boşalttıkları çadırları topluyor.

İhtiyaç duyulmayan 200'e yakın çadır, jandarma ekipleri tarafından titizlikle sökülerek, AFAD deposuna teslim ediliyor.

Depremzedeler yürüttükleri çalışma için jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Jandarma, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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