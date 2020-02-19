Elazığ'da jandarma personeli ihtiyaç fazlası çadırları topluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da jandarma personeli ihtiyaç fazlası çadırları topluyor - Son Dakika

Elazığ'da jandarma personeli ihtiyaç fazlası çadırları topluyor

7 saat önce

Elazığ'da depremin ardından jandarma tarafından bölgede kurulan ve artık ihtiyaç duyulmayan çadırlar toplanıyor.

Elazığ'da depremin ardından jandarma tarafından bölgede kurulan ve artık ihtiyaç duyulmayan çadırlar toplanıyor.

İl Jandarma Komutanlığı merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına desteğini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri Hilal kent ve Ataşehir Mahallesindeki depremzedelerin boşalttıkları çadırları topluyor.

İhtiyaç duyulmayan 200'e yakın çadır, jandarma ekipleri tarafından titizlikle sökülerek, AFAD deposuna teslim ediliyor.

Depremzedeler yürüttükleri çalışma için jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Elazığ'da jandarma personeli ihtiyaç fazlası çadırları topluyor

Jandarma, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu Askeri sevkiyat devam ediyor! TSK konvoyu, Cabal el Zaviye'de görüntülendi

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:34:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da jandarma personeli ihtiyaç fazlası çadırları topluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]