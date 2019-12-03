Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Jandarma personeli özel çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika
Elazığ'da Jandarma personeli özel çocuklarla bir araya geldi
6 saat önce
Elazığ'da jandarma personeli özel çocuklarla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:14 Kaynak: İHA
Elazığ'da jandarma personeli özel çocuklarla bir araya geldi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Engelsiz Bir Yaşam İçin Engellilerle El Ele' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.Etkinlikte Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezine eğitim göre özel bireylerle bir araya gelen jandarma personeli yakından ilgilenip eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.
İl Jandarma Komutanlığının her zaman ve her yerde engelli bireylerin yayında olduğunu aktarıldı. - ELAZIĞ
Define ararken fotokapana takılan defineciler suçüstü yakalandı İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa