Son Dakika Haberleri: Elazığ'da jandarma personeline "hipotermi" eğitimi
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Elazığ'da jandarma personeline "hipotermi" eğitimi

6 saat önce

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan çalışma ile personele "hipotermi" eğitimi verildi.

Elazığ'da jandarma personeline

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan çalışma ile personele "hipotermi" eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığının personelin farklı konularda bilgilendirilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Alacakaya İlçe Jandarma Komutanlığı personeline İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktor ve personel tarafından hipotermi, soğuk havalarda alınacak tedbirler ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele konularında eğitim verildi.

Eğitimin amacının, personelin kış şartlarından kendilerini korumaları sağlamak ve sağlık bilincini yükseltmek olduğu belirtildi.

Alacakaya, Jandarma, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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