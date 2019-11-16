Son Dakika Haberleri: Elazığ'da jandarma, Roma dönemine ait küp ve testiler ele geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da jandarma, Roma dönemine ait küp ve testiler ele geçirdi - Son Dakika

Elazığ'da jandarma, Roma dönemine ait küp ve testiler ele geçirdi

6 saat önce

Elazığ'da jandarma ekipleri, bir araçta Roma dönemine ait 3 adet testi ve küp ele geçirdi.

Elazığ'da jandarma, Roma dönemine ait küp ve testiler ele geçirdi, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekipleri, bir araçta Roma dönemine ait 3 adet testi ve küp ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bir araçta tarihi eser malzemelerin olduğu belirlenerek operasyon yapıldı.Durdurulan araçta şüpheli M.E. gözaltına alınırken, yapılan arama da şahsın çantasından Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet testi ve küp ele geçirildi.


Jandarmaya götürülen şüpheli M.E. hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.


Öte yandan, ele geçen küp ve testilerin Elazığ Müze Müdürlüğüne teslim edildiği, inceleme sonrası döneminin netlik kazanacağı öğrenildi. - ELAZIĞ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:45 Kaynak: İHA
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