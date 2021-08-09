Denetimlerden memnun olan sürücüler, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından traktörlere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde rops demiri, kabin kullanımı ve römorklara reflektör takılması konusunda sürücülere bilgilendirme yapıldı. Aynı zamanda kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıtıldı.

Elazığ 'da jandarma ekipleri, trafik kazalarının azaltılması amacıyla traktörlere yönelik denetim yaptı.

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da jandarma, traktör denetimi yaptı - Son Dakika

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