Son Dakika Haberleri: Elazığ'da jandarmadan kaçmaya çalışan defineciler yakalandı
Son Dakika Güncel Elazığ'da jandarmadan kaçmaya çalışan defineciler yakalandı

Elazığ'da jandarmadan kaçmaya çalışan defineciler yakalandı

6 saat önce

ELAZIĞ'da, kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarmadan kaçmaya çalışan defineciler yakalandı, System.String[]

ELAZIĞ'da, kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ekiplerden kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kaçak kazı yapılıp define arandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Operasyon düzenleyen jandarma, koruma altındaki sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. 3 kişiyi kaçmaya çalıştı ancak jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ise şüphelilerin üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Şüphelilerin jandarmadan kaçmaya çalıştıkları anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:32 Kaynak: DHA
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