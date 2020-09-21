Elazığ'da jandarmadan öğrencilere maske ve dezenfektan - Son Dakika

Elazığ'da okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul birinci sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla maske ve dezenfektan dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla merkeze bağlı Tadım köyünde Tadım İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ekipler, öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirmede bulunup, salgından korunma yollarını anlattı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız da öğrencilere maske ve dezenfektan dağıttı, okul idarecileri ile öğretmenlere çiçek verdi.