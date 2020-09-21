Elazığ'da jandarmadan öğrencilere maske ve dezenfektan - Son Dakika

Elazığ'da okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul birinci sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla maske ve dezenfektan dağıtıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla merkeze bağlı Tadım köyünde Tadım İlkokulu'nu ziyaret etti.
Ekipler, öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirmede bulunup, salgından korunma yollarını anlattı.
İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız da öğrencilere maske ve dezenfektan dağıttı, okul idarecileri ile öğretmenlere çiçek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:23 - Kaynak: AA
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