Son Dakika Haberleri: Elazığ'da jandarmadan otomobili arızalanan aileye yardım
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Elazığ'da jandarmadan otomobili arızalanan aileye yardım

6 saat önce

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara yolunda otomobili arızalanan aileye yardım eli uzattı.

Elazığ'da jandarmadan otomobili arızalanan aileye yardım, System.String[]

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara yolunda otomobili arızalanan aileye yardım eli uzattı.


Alınan bilgiye göre, Elazığ-Diyarbakır kara yolunda devreye görevine çıkan ekipler yolda otomobilin arızalı olduğunu fark etti.


Ekipler, telefon şebekesinin çekmediği bir mevkide yolda kalan aileye yardım ederek güvenli bir şekilde seyahat etmelerine imkan sağladı.


Görev dönüşü Çayda Çıra kavşağında bir çekiciden kamyon lastiği düştüğünü gören ekipler kazaya sebebiyet vermemesi için lastiği el yordamıyla yoldan kaldırdı.

Ayrıca ekipler, devriye görevlerin esnasında İçişleri Bakanlığının, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı ile araç sürücülerini ve yayaları bilgilendirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:14 Kaynak: AA
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