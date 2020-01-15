Elazığ'da jandarmadan "Sizden Biriyiz" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da jandarmadan 'Sizden Biriyiz' projesi - Son Dakika

Elazığ'da jandarmadan "Sizden Biriyiz" projesi

6 saat önce

Elazığ'da jandarma tarafından başlatılan "Sizden Biriyiz" projesi kapsamında ekipler, çeşitli etkinlikler ve eğitim seminerleri düzenliyor.

Elazığ'da jandarmadan

Elazığ'da jandarma tarafından başlatılan "Sizden Biriyiz" projesi kapsamında ekipler, çeşitli etkinlikler ve eğitim seminerleri düzenliyor.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, proje kapsamında Hankendi Şehit Eyüp Kan İlkokulu, Hankendi Ortaokulu öğrencileri ve velileriyle bir araya geldi.Çocuklarla sohbet edip, onlara çeşitli hediye veren jandarma personeli, bu kapsamda okulların servis araçlarını denetledi.


Öteyandan proje kapsamında Sivrice Kadın Açık Ceza infaz Kurumunda görevli personel ve mahkumlara yönelik kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlendiği belirtildi.


Jandarma personeli tarafından, benzer programların devam edeceği aktarıldı. - ELAZIĞ

Hankendi, Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:17 Kaynak: İHA
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