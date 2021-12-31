Son dakika... Elazığ'da jandarmadan tarihi Harput'ta -10 derecede yeni yıl denetimi - Son Dakika

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler,-10 derecede tarihi Harput Mahallesi'nde yeni yıl denetimi gerçekleştirdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, tüm ilde halkın huzur ve güven içerisinde bir yılbaşı geçirmesi için asayiş ve trafik yönünden gerekli tedbirlerin alınması için seferber oldu. Bu kapsamda jandarma ekipleri, güvenliği ve huzuru sağlama görevini, yurttaşın memnuniyetini göz önünde bulundurularak en kısa sürede, en iyi şekilde yerine getirmeye yılbaşında da devam ediyor. Ekipler denetimleri kapsamında yeni yıl öncesi -10 derecede tarihi Harput Mahallesi'nde asayiş ve trafik kontrolleri yaparak halkın huzurlu bir şekilde yeni yıla girmesi için tedbirlerini sıklaştırdı. Uygulama esnasında jandarma ekipleri araç sürücüleri ve yolcuların yeni yılını kutlayıp çikolata ikramında bulunurken, çocuklara ise jandarma trafik boyama kitabı hediye etti.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığının yılbaşı gecesi vatandaşların asayiş ve trafikle ilgili ihbar ve müracaatları anında titizlikle değerlendirileceğini, vatandaşların karşılaştıkları her türlü sorunlarını, dilek, şikayet ve yardım talepleri titizlikle değerlendirileceği belirtildi. - ELAZIĞ