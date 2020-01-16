Elazığ'da jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu - Son Dakika

Elazığ'da jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

6 saat önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin bir şüphelinin evine yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ile birlikte 2 adet silah ele geçirildi.

Elazığ'da jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekiplerinin bir şüphelinin evine yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ile birlikte 2 adet silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığa bağlı ekipler uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istibari çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yapan N.Ö tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken evinde yapılan aramada 178 gram metamfetamin,1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız 1 tabanca, 1 tüfek ve 91 adet mermi ile 2 şarjör ele geçirildi.


Jandarmaya götürülen şüphelinin ifadesinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve 6136 Silahlı Kanuna Muhalefet suçlarından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:17 Kaynak: İHA
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