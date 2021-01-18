Elazığ'da jandarmadan yaralı köpeğe yardım eli - Son Dakika

Jandarma ekiplerinin şefkatli davranışı, hayvan hastanesi ve barınak çalışanlarınca takdirle karşılandı.

Tedavisi tamamlanan köpek, barınması için Elazığ Belediyesi hayvan barınağına getirildi.

Köpekle ilgilenen ekipler, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandığını değerlendirdikleri köpeği, tedavisi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Elazığ- Malatya kara yolunda devriye görevi sırasında yol kenarında bitkin halde yatan bir köpek fark etti.

Elazığ 'da jandarma ekipleri yaralı halde buldukları köpeği tedavi ettirdi.

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