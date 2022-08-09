İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalarda, A.A. isimli şüphelinin kente kaçak tütün getireceği bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda, şüphelinin kullandığı araç, Hankendi jandarma yol kontrol noktasında durduruldu. Araçtaki aramada 648 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliye, 19 bin 225 TL ceza kesildi.Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aracında kaçak tütün ele geçirilen sürücüye 19 bin TL ceza - Son Dakika

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