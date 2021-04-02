Elazığ'da jandarmanın yaralı bulduğu keklik yavrusu tedavi edildi - Son Dakika

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde jandarma ekipleri, yaralı buldukları keklik yavrusunun tedavi edilmesini sağladı.

Alınan bilgiye göre, belde kırsalında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yolda yaralı keklik yavrusunu fark etti.

Yırtıcı bir kuşun saldırısı sonucu kanatları ve ayaklarından yaralandığı belirlenen keklik, tedavisi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

Tedavi edilen kuşun bakımı sürüyor.