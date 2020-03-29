Elazığ'da jandarmanın yaşlı ve hastalara desteği sürüyor - Son Dakika

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Elazığ'da jandarmanın yaşlı ve hastalara desteği sürüyor
6 saat önce
Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları karşılanıyor.
Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları karşılanıyor.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgenin ardından Valilik bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların market ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.
Bu kapsamda 112, 155 ve 156 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için jandarma ekipleri, büyük özveriyle çalışıyor.
Talepleri karşılayan jandarma ekipleri köy köy dolaşarak ailelere malzemeleri teslim ediyor.
Söz konusu aileler yaşadıkları bu zor günlerde kendilerinden desteğini esirgemeyen jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:06 Kaynak: AA
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