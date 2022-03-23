Elazığ'da Japon turisti yaralayan zanlı tahliyesinin ardından bir kişiyi daha yaraladı - Son Dakika
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Elazığ'da Japon turisti yaralayan zanlı tahliyesinin ardından bir kişiyi daha yaraladı

23.03.2022 14:00
Elazığ'da Japon turisti yaralayan zanlı tahliyesinin ardından bir kişiyi daha yaraladı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde geçen yıl kamp yaptığı alanda Japon turisti bıçaklayan kişi, pompalı tüfekle bir kişiyi daha yaraladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde geçen yıl kamp yaptığı alanda Japon turisti bıçaklayan kişi, pompalı tüfekle bir kişiyi daha yaraladı.

Olgunlar Mahallesinde gece meydana gelen olayda M.Z.Y. henüz bilinmeyen nedenle bir kişinin pompalı tüfekli saldırısı sonucu bacağından yaralandı.

M.Z.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırının şüphelisinin, 13 Eylül 2021'de dünya turuna çıkan ve Sivrice ilçesinde kamp yapan Japon turist Shogan Kameda'yı (46) bıçaklayan D.B. (19) olduğunu tespit etti.

Ekipler, Japon turisti bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan ve yaklaşık 6 ay önce Kameda'nın şikayetinden vazgeçmesi sonucu tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edildiği belirlenen D.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan ve hakkında 9 suç kaydı bulunduğu belirlenen D.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Şehir Hastanesi, Sivrice, Elazığ, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da Japon turisti yaralayan zanlı tahliyesinin ardından bir kişiyi daha yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da Japon turisti yaralayan zanlı tahliyesinin ardından bir kişiyi daha yaraladı - Son Dakika
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