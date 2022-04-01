Elazığ'da JASAT hırsızlara geçit vermiyor - Son Dakika
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Elazığ'da JASAT hırsızlara geçit vermiyor

01.04.2022 09:43
Elazığ'da JASAT hırsızlara geçit vermiyor

Elazığ'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), sondaj makinası malzemelerini çalan 2 şüpheliyi yakaladı.

Elazığ'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), sondaj makinası malzemelerini çalan 2 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Aladikme köyünde tesis yapmak için kurulan sondaj makinasına ait 1 adet Rokbit, 2 adet Rokbit başlığı ve sondaj köpüğü çalındı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri şüphelilerinin yakalanabilmesi amacıyla çalışma başlattı. Çalışmalarda tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken olayda çalınan malzemelerin sahibine teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Elazığ, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da JASAT hırsızlara geçit vermiyor - Son Dakika


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