Elazığ'da JASAT hırsızlara geçit vermiyor - Son Dakika

Elazığ'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), sondaj makinası malzemelerini çalan 2 şüpheliyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Aladikme köyünde tesis yapmak için kurulan sondaj makinasına ait 1 adet Rokbit, 2 adet Rokbit başlığı ve sondaj köpüğü çalındı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri şüphelilerinin yakalanabilmesi amacıyla çalışma başlattı. Çalışmalarda tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken olayda çalınan malzemelerin sahibine teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
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