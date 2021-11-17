Elazığ'da jeneratör çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da bağ evinden jeneratör çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Aşağıdemirtaş köyünde Bülent Erbat'a ait bağ evinde jeneratör çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucunda kimlikleri tespit edilen S.G. ve E.G'nin adresinde arama yapan ekipler şüphelilerin gösterdiği yerde çalınan jeneratörü ele geçirdi.
Jeneratör sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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