Elazığ'da JÖH'den örnek davranış
6 saat önce
Teröristlerin korkulu rüyası olan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri Elazığ'da örnek bir davranış sergileyip şehit teğmenin ismi verilen bir okulun bakım ve onarımını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
Teröristlerin korkulu rüyası olan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri Elazığ'da örnek bir davranış sergileyip şehit teğmenin ismi verilen bir okulun bakım ve onarımını yaptı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Serdarlar" JÖH Tabur Komutanlığı, öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim görmeleri için Şehit Tabip Teğmen Yüksel Demir İlköğretim Okulu'nda bakım ve onarım çalışması yaptı.Okulun onarım çalışmasını tamamlayan timlere idareci,veliler ve öğrenciler teşekkür etti.
Timlerin benzer çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı. - ELAZIĞ
Resulayn'da teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan asker, 5 günlük mücadelenin ardından şehit oldu Nazilli'de eğlence merkezinde çalışan yabancı uyruklu 8 kadın hasta çıktı Karaköy'den sonra Beşiktaş'ta da çirkin görüntüler! Türbanlı kadına yumruklu saldırı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 988 EYP ve 442 mayın etkisiz hale getirildi