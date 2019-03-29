Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kablo Çalan 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Elazığ'da Kablo Çalan 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

45 dakika önce

Elazığ'da haberleşme kablosunu çalmak için kesen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Elazığ'da Kablo Çalan 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Elazığ'da haberleşme kablosunu çalmak için kesen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, devriye esnasında Karakoçan'a bağlı Kavakdere köyüne mevkiinde Y.Ö. (21) ve E.B.'yi (29) Türk Telekom'a ait kabloları keserek taşınacak hale getirmeye çalışırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Karakoçan Adliyesine sevk edildi.

Suçüstü yapılan şahısların yanında, 2 bin 500 metre uzunluğunda kesilmiş haberleşme kablosu, taşımada kullandıkları araç, 1 adet kablo kesme amacıyla kullanılan demir makas, 1 adet kerpeten ele geçirildiği öğrenildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:14 Kaynak: İHA

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