Elazığ'da "kablo hırsızları" suç üstü yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine (TEİAŞ) ait kabloların çalınması olayını gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, hurdacılık işi yapan Y.B'ye hırsızlık malı alüminyum kablo satılacağı öğrenildi. Jandarma ekipleri, şüphelileri tespit ederek teknik ve fiziki takibe aldı.

Takip sonucu, şüpheliler M.A, T.H, E.A. ve A.Ş. daha önce kestikleri TEİAŞ'a ait rulo haline getirilmiş yaklaşık 3 ton ağırlığındaki alüminyum kabloyu araçlarına yüklerken jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suç üstü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.