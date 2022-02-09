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Elazığ'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı

09.02.2022 11:27
Elazığ'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde 1500 metre enerji nakil ve haberleşme kablosu çalınmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde 1500 metre enerji nakil ve haberleşme kablosu çalınmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keban Baraj Gölü yakınlarında bir işletmeye ait alandan enerji nakil ve haberleşme kablosu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma hırsızlık olayın gerçekleştiği saatte Y.A'ya ait minibüsün bölgede olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine takibe alınan minibüs, Elazığ-Keban kara yolunun Çemişgezek Kavşağında durduruldu.

Araçta bulunan yaklaşık 1500 metre enerji nakil ve haberleşme kablosu ekiplerce işletme yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınan Y.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Enerji, Elazığ, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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