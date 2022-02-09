Elazığ'ın Keban ilçesinde 1500 metre enerji nakil ve haberleşme kablosu çalınmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keban Baraj Gölü yakınlarında bir işletmeye ait alandan enerji nakil ve haberleşme kablosu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırma hırsızlık olayın gerçekleştiği saatte Y.A'ya ait minibüsün bölgede olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine takibe alınan minibüs, Elazığ-Keban kara yolunun Çemişgezek Kavşağında durduruldu.
Araçta bulunan yaklaşık 1500 metre enerji nakil ve haberleşme kablosu ekiplerce işletme yetkililerine teslim edildi.
Gözaltına alınan Y.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı - Son Dakika