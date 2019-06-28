ELAZIĞ'DA KABLO HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ YAKALANDI
1 saat önce
Elazığ-Diyarbakır karayolundaki Kuyulu köyünde telefon hatlarına çekilen kabloların çalınması üzerine Jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:47 Kaynak: DHA
Elazığ- Diyarbakır
karayolundaki Kuyulu köyünde telefon hatlarına çekilen kabloların çalınması üzerine Jandarma
ekipleri çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucu kabloları çalan şüphelilerin kullandığı araç Keban
ilçesinde durduruldu. Yapılan aramada 20 bin lira değerinde olduğu tespit edilen telefon kabloları ele geçirilirken araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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