Son Dakika Haberleri: ELAZIĞ'DA KABLO HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ YAKALANDI
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ELAZIĞ'DA KABLO HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ YAKALANDI

1 saat önce

Elazığ-Diyarbakır karayolundaki Kuyulu köyünde telefon hatlarına çekilen kabloların çalınması üzerine Jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Elazığ- Diyarbakır karayolundaki Kuyulu köyünde telefon hatlarına çekilen kabloların çalınması üzerine Jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucu kabloları çalan şüphelilerin kullandığı araç Keban ilçesinde durduruldu. Yapılan aramada 20 bin lira değerinde olduğu tespit edilen telefon kabloları ele geçirilirken araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
ELAZIĞ'DA KABLO HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ YAKALANDI
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:47 Kaynak: DHA
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