Son Dakika Haberleri: Elazığ'da kablo hırsızlığına 3 gözaltı
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Elazığ'da kablo hırsızlığına 3 gözaltı

1 saat önce

ELAZIĞ'da kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Elazığ'da kablo hırsızlığına 3 gözaltı, System.String[]
ELAZIĞ'da kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Elazığ- Diyarbakır karayolundaki Kuyulu köyünde telefon hatlarına çekilen kabloların çalınması üzerine Jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucu kabloları çalan şüphelilerin kullandığı araç  Keban ilçesinde durduruldu. Yapılan aramada 20 bin lira değerinde olduğu tespit edilen telefon kabloları ele geçirilirken araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

 


- Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:51 Kaynak: DHA
Diyarbakır, Elazığ, Güncel
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