Elazığ'da kablo hırsızlığına 3 gözaltı
1 saat önce
ELAZIĞ'da kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:18 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Elazığ- Diyarbakır karayolundaki Kuyulu köyünde telefon hatlarına çekilen kabloların çalınması üzerine Jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucu kabloları çalan şüphelilerin kullandığı araç Keban ilçesinde durduruldu. Yapılan aramada 20 bin lira değerinde olduğu tespit edilen telefon kabloları ele geçirilirken araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
- Elazığ
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