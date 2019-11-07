Son Dakika Haberleri: Elazığ'da kaçak 14 cep telefonu ele geçirildi
Son Dakika Güncel Elazığ'da kaçak 14 cep telefonu ele geçirildi

Elazığ'da kaçak 14 cep telefonu ele geçirildi

6 saat önce

Elazığ'da gümrük kaçağı 14 cep telefonu ele geçirildi.

Elazığ'da kaçak 14 cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

Elazığ'da gümrük kaçağı 14 cep telefonu ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir ihbarı değerlendirerek bir aracı takibe aldı.

Söz konusu otomobilde arama yapan ekipler, kaçak yollarla yurda getirilen 14 cep telefonu ile yedek parça ele geçirdi.


Olayla ilgili aracın sürücüsü K.K. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:54 Kaynak: AA
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