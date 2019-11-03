Son Dakika Haberleri: Elazığ'da kaçak 23 cep telefonu ele geçirildi
Son Dakika Güncel Elazığ'da kaçak 23 cep telefonu ele geçirildi

Elazığ'da kaçak 23 cep telefonu ele geçirildi

6 saat önce

Elazığ'da gümrük kaçağı 23 cep telefonu ele geçirildi.

Elazığ'da kaçak 23 cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

Elazığ'da gümrük kaçağı 23 cep telefonu ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte telefon kaçakçılığını önlemeye yönelik istihbarat çalışması neticesinde takibe alınan bir otomobile operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada ülkeye kaçak yollara getirildiği belirlenen 23 cep telefonu ile şarj aletleri ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ç ve M.S.E gözaltına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:32 Kaynak: AA
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