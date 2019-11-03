Elazığ'da kaçak 23 cep telefonu ele geçirildi
6 saat önce
Elazığ'da gümrük kaçağı 23 cep telefonu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:32 Kaynak: AA
Elazığ'da gümrük kaçağı 23 cep telefonu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte telefon kaçakçılığını önlemeye yönelik istihbarat çalışması neticesinde takibe alınan bir otomobile operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada ülkeye kaçak yollara getirildiği belirlenen 23 cep telefonu ile şarj aletleri ele geçirildi.
Olayla ilgili A.Ç ve M.S.E gözaltına alındı.
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