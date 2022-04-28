Elazığ'da kaçak avlanan balıklar suya geri bırakıldı - Son Dakika
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Elazığ'da kaçak avlanan balıklar suya geri bırakıldı

28.04.2022 13:08

Elazığ'da kaçak avlanan balıklar suya geri bırakıldı Elazığ'da su ürünleri av yasağı nedeniyle yapılan denetimde çok sayıda olta ele geçirilirken, oltaya takılan balıklar ise kurtarılarak tekrar suya bırakıldı.

Elazığ'da kaçak avlanan balıklar suya geri bırakıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da su ürünleri av yasağı nedeniyle yapılan denetimde çok sayıda olta ele geçirilirken, oltaya takılan balıklar ise kurtarılarak tekrar suya bırakıldı.

Elazığ'da su ürünleri av yasağı nedeniyle Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri kaçak balık avcılığını önlemeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Keban Baraj Gölü 16. Avlak sahasında çok sayıda amatör avcının oltayla avcılık yaptığı bilgisine ulaşıldı. Olay yerine operasyon düzenleyen ekipleri gören kaçak avcılar olay yerinden kaçtı. Olay yerinde avcılıkta kullanılan av araçları ve oltalar ele geçirildi. Ayrıca kaçak olarak suya atılan oltalara takılan 4 sazan balığı ekipler tarafından tekrar suya bırakıldı.

Ekiplerin kaçak avcılığı önlemeye yönelik denetimleri sürüyor.

Elazığ'da kaçak avlanan balıklar suya geri bırakıldı
Elazığ'da kaçak avlanan balıklar suya geri bırakıldı
Elazığ'da kaçak avlanan balıklar suya geri bırakıldı
Elazığ'da kaçak avlanan balıklar suya geri bırakıldı
Elazığ'da kaçak avlanan balıklar suya geri bırakıldı
Elazığ'da kaçak avlanan balıklar suya geri bırakıldı
Elazığ'da kaçak avlanan balıklar suya geri bırakıldı
Elazığ'da kaçak avlanan balıklar suya geri bırakıldı
Elazığ'da kaçak avlanan balıklar suya geri bırakıldı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kaçak avlanan balıklar suya geri bırakıldı - Son Dakika


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