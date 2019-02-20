Elazığ'da Kaçak Avcılara Para Cezası
2 saat önce
Elazığ'da, tuzakla kaçak avcılık yapan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.
Elazığ'da, tuzakla kaçak avcılık yapan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ-Malatya kara yolunun Kömürhan Köprüsü mevkisinde yürütülen av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında, tuzakla kaçak avcılık yapan 3 kişiyi yakaladı.
Yapılan aramalarda, 3 keklik, 3 kafes ve 2 tuzak ele geçirildi.
Avcılara idari para cezası kesilirken, ele geçirilen 3 keklik, doğaya bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:10 Kaynak: AA
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