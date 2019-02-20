Elazığ'da Kaçak Avcılara Para Cezası

Elazığ'da, tuzakla kaçak avcılık yapan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Elazığ'da, tuzakla kaçak avcılık yapan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.





İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ-Malatya kara yolunun Kömürhan Köprüsü mevkisinde yürütülen av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında, tuzakla kaçak avcılık yapan 3 kişiyi yakaladı.





Yapılan aramalarda, 3 keklik, 3 kafes ve 2 tuzak ele geçirildi.





Avcılara idari para cezası kesilirken, ele geçirilen 3 keklik, doğaya bırakıldı.

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