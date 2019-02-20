Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kaçak Avcılara Para Cezası

Elazığ'da Kaçak Avcılara Para Cezası

2 saat önce

Elazığ'da, tuzakla kaçak avcılık yapan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Elazığ'da Kaçak Avcılara Para Cezası, System.String[]
Elazığ'da, tuzakla kaçak avcılık yapan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.


İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ-Malatya kara yolunun Kömürhan Köprüsü mevkisinde yürütülen av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında, tuzakla kaçak avcılık yapan 3 kişiyi yakaladı.


Yapılan aramalarda, 3 keklik, 3 kafes ve 2 tuzak ele geçirildi.


Avcılara idari para cezası kesilirken, ele geçirilen 3 keklik, doğaya bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:10 Kaynak: AA

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