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Elazığ'da kaçak avcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da kaçak avcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

19.12.2021 13:58
Elazığ'da kaçak avcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Elazığ'da izinsiz olarak avcılık yaptığı öne sürülen 3 kişiye para cezası uygulandı.

Elazığ'da izinsiz olarak avcılık yaptığı öne sürülen 3 kişiye para cezası uygulandı.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki av sahalarında gerçekleştirdikleri rutin denetimler sırasında yasa dışı avcılık yaptığı iddiasıyla 3 kişiyi yakaladı.

Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı avcılık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kontroller sırasında takoz takılı olmadığı tespit edilen 2 otomatik av tüfeğine de el konuldu.

Kontrollerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Elazığ'da kaçak avcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Para Cezası, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da kaçak avcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da kaçak avcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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