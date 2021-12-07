Elazığ'da kaçak avcılık yaptıkları iddiasıyla iki kişi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da izinsiz olarak avcılık yaptığı öne sürülen iki kişiye para cezası uygulandı.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki av sahalarında gerçekleştirdikleri rutin denetimler kapsamında Palu ilçesi kırsalında Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen iki kişiyi yakaladı.

İki kişiye idari para cezası uygulandı.

Öte yandan denetimler sırasında avda kullanılması yasak olan malzemeler arasında yer alan ve gizlenmek amacıyla kullanılan çok sayıda güme tespit edildi.

Gümeler ekipler tarafından yıkılıp imha edildi.