Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kaçak Avcılıkla Mücadele

Elazığ'da Kaçak Avcılıkla Mücadele

1 saat önce

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak avlanmaya karşı denetimleri sürdürüyor.

Elazığ'da Kaçak Avcılıkla Mücadele, System.String[]
Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak avlanmaya karşı denetimleri sürdürüyor.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yurtbaşı Beldesi ile merkeze bağlı Yünlüce, Çağlar, Yenikapı, Elmapınarı, İçme ve Şahsuvar köylerinde denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde avcılık belgesi olmadan yasa dışı avlandığı tespit edilen 2 kişiye idari para cezası verildi.


Ayrıca, ekipler Kara Avcılığı Kanunu'na göre avda kullanılması yasak olan malzemeler arasında yer alan ve avcıların gizlenmek amacıyla kullandığı üstü kapalı ve korunaklı 3 güme buldu.


Ele geçirilen gümeler, sökülerek ve yakılarak imha edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:05 Kaynak: AA

Yurtbaşı, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Elazığ, Güncel
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