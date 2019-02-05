Elazığ'da Kaçak Avcılıkla Mücadele

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü, kaçak avlanmaya karşı denetimleri sürdürüyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yurtbaşı
Beldesi ile merkeze bağlı Yünlüce, Çağlar, Yenikapı, Elmapınarı, İçme ve Şahsuvar köylerinde denetim yaptı.
Yapılan denetimlerde avcılık belgesi olmadan yasa dışı avlandığı tespit edilen 2 kişiye idari para cezası verildi.
Ayrıca, ekipler Kara Avcılığı Kanunu'na göre avda kullanılması yasak olan malzemeler arasında yer alan ve avcıların gizlenmek amacıyla kullandığı üstü kapalı ve korunaklı 3 güme buldu.
Ele geçirilen gümeler, sökülerek ve yakılarak imha edildi.