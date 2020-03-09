Elazığ'da kaçak avla mücadele, 6 şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kaçak avla mücadele, 6 şahıs yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da kaçak avla mücadele, 6 şahıs yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da kaçak avla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 6 şahıs yakalanarak işlem yapılırken, canlı olarak ele geçirilen keklikler ise doğaya bırakıldı.

Elazığ'da kaçak avla mücadele, 6 şahıs yakalandı, System.String[]

Elazığ'da kaçak avla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 6 şahıs yakalanarak işlem yapılırken, canlı olarak ele geçirilen keklikler ise doğaya bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi'ne bağlı ekipler, av yasağının başlamasıyla birlikte merkez ve ilçe kırsallarında koruma kontrol faaliyetlerini arttırdı. Ekiplerin, güvenlik güçleriyle birlikte son 3 gün içerisinde yaptığı çalışmalarda kaçak olarak avlanan 6 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.


Kaçak avda kullanılan malzemelere el konulurken, canlı olarak ele geçirilen 10 keklik ise doğaya bırakıldı. Yasadışı avlananlara yönelik uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:54 Kaynak: İHA
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