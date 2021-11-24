Elazığ'da kaçak avlanan 1 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili yaptığı denetimlerde 1 kişiye idari işlem uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahada denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin yaptığı denetimler sayesinde kaçak ava müsaade edilmezken, kaçak avcıların tespit edilmesi için de çalışmalara hız verildi. Denetimler kapsamında ekipler, Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 1 kişiye idari işlem uyguladı.

Denetimlerin sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ