Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kaçak Avlanan 10 Keklik Ele Geçirildi

Elazığ'da Kaçak Avlanan 10 Keklik Ele Geçirildi

1 saat önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçak avlanan 10 keklik ele geçirildi.

Elazığ'da Kaçak Avlanan 10 Keklik Ele Geçirildi, System.String[]
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçak avlanan 10 keklik ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kovancılar ilçesi Yazıbaşı köyü mevkiinde 24 K 1028 plakalı bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 5 şahsın şüpheli hareketleri üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada araçta 10 adet keklik ve 4 adet ağ ele geçirildi. Ağlara el konulurken keklikler Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi. Kanatları kesik olan kekliklerin İnönü Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde yapılacak olan tedavilerinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Öteyandan ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye ise ekipler tarafından 2 bin 506 TL idari para cezası kesildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:58 Kaynak: İHA

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