Elazığ'da kaçak avlanan 500 kilogram balık yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da kaçak avlanan 500 kilogram balık yakalandı

08.05.2022 13:30
Elazığ'da kaçak avlanan 500 kilogram balık yakalandı

Elazığ'da 500 kilogram Sazangiller familyasına ait yasak dönemde avlanmış balık ele geçirildi.

Elazığ'da 500 kilogram Sazangiller familyasına ait yasak dönemde avlanmış balık ele geçirildi.

Elazığ'da Su Ürünleri Koruma ve Kontrol ekipleri ile Jandarma ekipleri tarafından Kovancılar ilçesine bağlı Uzunova-Avlağı mevkiilerinde gerçekleştirilen yol kontrolünde 500 kilogram Sazangiller familyasına ait yasak dönemde avlanmış balık ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sazangiller familyasına ait balıklar üreme dönemlerinde kilogram başına 200 ila 300 bin yumurta bırakabilmektedir. Yasak dönemde avlanmış olan bu balıklar ile balıkçılarımızın geçim kaynağı olan Keban baraj gölünde balığın ve balıkçılığın gelişmesine engel olunmuştur. Adeta üreme döneminde olan sazan balıklarında katliam yapılmıştır. Baraj göllerimizde sazan popülasyonun zarar görmemesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Tüm balıkçılarımızı 1380 sayılı Kanuna uymaya bir kez daha davet ediyorum. Aksi takdirde gelecekte Keban Barajında avlayacak balık bulamayacaklardır. Bakanlık İl Müdürlüğü olarak her yıl Keban Barajında balıklandırma faaliyetlerimize devam ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da kaçak avlanan 500 kilogram balık yakalandı
Elazığ'da kaçak avlanan 500 kilogram balık yakalandı
Elazığ'da kaçak avlanan 500 kilogram balık yakalandı
Elazığ'da kaçak avlanan 500 kilogram balık yakalandı

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Kovancılar, Jandarma, Elazığ, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kaçak avlanan 500 kilogram balık yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da kaçak avlanan 500 kilogram balık yakalandı - Son Dakika
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