Elazığ'da Kaçak Avlanan Keklikler Doğaya Bırakıldı

ELAZIĞ'da tuzakla yakalanan 3 keklik doğaya bırakılırken, kaçak avcılara para cezası verildi.

ELAZIĞ'da tuzakla yakalanan 3 keklik doğaya bırakılırken, kaçak avcılara para cezası verildi.



İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Mili Parklar Elazığ Şubesi ekipleri, Kömürhan mevkisinde av koruma ve kontrol çalışması yaptı. Ekipler bölgede kaçak avlanan 3 keklik ile 3 kafes ve 2 tuzak buldu. Kafes ve tuzaklara el konuldu, keklikler tekrar doğaya salındı. Kaçak avcılara ise para cezası uygulandı.



- Elazığ

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