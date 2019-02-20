Elazığ'da Kaçak Avlanan Keklikler Doğaya Salındı

Elazığ'da kaçak avlanan keklikler doğaya salındıELAZIĞ - Elazığ'da 3 adet kafes ve 2 adet tuzak ele geçirilirken, kafeslerin içerisinde bulunan keklikler doğaya bırakıldı.

Elazığ'da kaçak avlanan keklikler doğaya salındı



ELAZIĞ - Elazığ'da 3 adet kafes ve 2 adet tuzak ele geçirilirken, kafeslerin içerisinde bulunan keklikler doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Mili Parklar Elazığ Şubesi ekipleri, Kömürhan mevkiinde av koruma ve kontrol çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında 3 adet kafes ve 2 adet tuzak ele geçirdi. Kafesler ve tuzaklara el konulurken, tuzakla yakalanan 3 keklik doğaya salındı.

Ekipler, kaçak avlanan şahısları tespit ederek idari para cezası kesti.

Kaçak avcılara yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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